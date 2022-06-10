Petrol
122.88
-0.07%
Euro
18.3544
0.54%
Dolar
17.2453
0.75%
Altın
1.025
0.54%
Borsa
2572
1.23%
Bitcoin
516.669
-0.83%
BTXN Coin
10.76
-0.82%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Öngörülemez ve bir komşuya karşı, sorunsuz bir günlük yaşam sağlamak için ulusal toparlanma zamanı. İzole olduğu kadar öfkeli bir komşumuz var" dedi.
    • 10.06.2022 - 00:52
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 00:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik adımlarına karşı yaptığı konuşmanın Yunanca metnini Twitter hesabından paylaşmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarına Yunanistan Başbakan Miçotakis'ten yanıt geldi.

    Ulusal miting vurgusu

    Atina Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşma yapan Miçotakis, öngörülemeyen bir komşuya karşı ulusal bir miting yapma zamanının geldiğini vurguladı.

    "İzole olduğu kadar öfkeli de bir komşumuz var"

    Miçotakis, "Avrupa kıtasında bir savaş var, bir yıl önce düşünülemez bir şey. Eşi görülmemiş bir enerji çalkantısı, dünya ticaretinde bir çalkantı var, gıda riskimiz var, Avrupa genelinde hane gelirlerini yiyen bir enflasyonumuz var. İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var. " ifadelerini kullandı.

    "İstikrarı sağlamaya kararlıyım"

    Güçlü devletin, istikrarlı devlet olduğuna açıklık getiren Miçotakis "Ve süreklilik ve tutarlılık ile el ele giden bu istikrarı sağlamaya kararlıyım” dedi.

    Miçotakis ten Cumhurbaşkanı Erdoğan a yanıt #1

     


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    İnşaat sektörü, arsalarla ilgili yeni planlamalar talep ediyor
    Emlak

    İnşaat sektörü, arsalarla ilgili yeni planlamalar talep ediyor

    9 Haziran Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    9 Haziran Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Görüş Bildir