Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Öngörülemez ve bir komşuya karşı, sorunsuz bir günlük yaşam sağlamak için ulusal toparlanma zamanı. İzole olduğu kadar öfkeli bir komşumuz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik adımlarına karşı yaptığı konuşmanın Yunanca metnini Twitter hesabından paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarına Yunanistan Başbakan Miçotakis'ten yanıt geldi.

Ulusal miting vurgusu

Atina Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşma yapan Miçotakis, öngörülemeyen bir komşuya karşı ulusal bir miting yapma zamanının geldiğini vurguladı.

"İzole olduğu kadar öfkeli de bir komşumuz var"

Miçotakis, "Avrupa kıtasında bir savaş var, bir yıl önce düşünülemez bir şey. Eşi görülmemiş bir enerji çalkantısı, dünya ticaretinde bir çalkantı var, gıda riskimiz var, Avrupa genelinde hane gelirlerini yiyen bir enflasyonumuz var. İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var. " ifadelerini kullandı.

"İstikrarı sağlamaya kararlıyım"

Güçlü devletin, istikrarlı devlet olduğuna açıklık getiren Miçotakis "Ve süreklilik ve tutarlılık ile el ele giden bu istikrarı sağlamaya kararlıyım” dedi.