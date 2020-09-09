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    Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı

    Sığınmacılar, yangın nedeniyle farklı yerlere sevk edildi. Bazı sığınmacıların Midilli kent merkezine doğru gittiği belirtildi.
    • AA
    • 09.09.2020 - 10:31
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    Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı

    Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampı alevlere teslim oldu.

    Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, gece yarısından sonra Moria kampının farklı noktalarında yangın çıktı.

    Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

    SIĞINMACI KAMPINDA YANGIN

    Yetkiler, sığınmacıların güvenli yerlere sevk edildiğini belirtirken, bazı sığınmacıların ise Midilli kent merkezine doğru yürüdüğünü dile getirdi.

    Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

    Midilli Adası ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı #1

    12 BİN 500 KİŞİ YAŞIYOR

    Moria kampı, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

    Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.

    Midilli Adası ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı #2

    Midilli Adası ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı #3

    Midilli Adası ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı #4

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