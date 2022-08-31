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    Mihail Gorbaçov'un cenaze töreni 3 Eylül'de yapılacak

    Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.
    • 31.08.2022 - 21:23
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 22:16
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    Mihail Gorbaçov'un cenaze töreni 3 Eylül'de yapılacak

    Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, hayata veda etti.

    Gorbaçov, Rusya'nın başkenti Moskova'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

    3 Eylül'de tören düzenlenecek

    Gorbaçov'un ölümü sonrasında cenaze töreni için detaylar belli olmaya başlarken, Gorbaçov Vakfı'na ve ailesine en yakın isimlerden olan gazeteci Aleksey Venediktov, Gorbaçov için cumartesi günü cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

    Putin'in törene katılıp katılmayacağı belli değil

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının belirsiz olduğunu belirtti.

    Papa Francis, Gorbaçov için taziye mesajı yayınladı

    Tüm dünyadan birçok önemli isim ve ülke liderleri Gorbaçov için taziye mesajı yayınlarken, Hristiyan aleminin lideri Papa Francis'te akşam saatlerinde bir mesaj yayınladı.

    Gorbaçov'un kızı İrina'ya telgraf çeken Papa, Gorbaçov'un halklar arasında uyum ve kardeşlik sağlanmasına yaptığı katkıya dikkat çekti.

    Papa mesajında, "Babanız Mihail'i kaybetmenin verdiği acıyla şu anda size manevi olarak yakınım. Yakınlarınıza ve onu önde gelen bir devlet adamı olarak görenlere en içten taziyelerimi sunmak istiyorum" dedi.

    Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ofisinden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gorbaçov'un cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.

    Mihail Gorbaçov un cenaze töreni 3 Eylül de yapılacak #1


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