Mike Pence ve eşi canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Mike Pence ve eşi canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Pence, yaptırdığı aşı sonrası "Tünelin sonunda ışık görünüyor." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eşi Karen Pence ile birlikte koronavirüs aşısı yaptırmak için kameraların karşısına geçti.

Çiftin yanı sıra ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams da canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını oldu.

"AŞIYA GÜVENİYORUZ"

Pence eşi ve Adams yerel saatle sabah kameraların karşısına geçti. Ülke halkını aşıya teşvik amacıyla aşı olduklarını belirten Pence çifti ve Adams, aşıya güvendiklerini ve salgının bu şekilde bitebileceğini söyledi.

Mike Pence ve eşi canlı yayında koronavirüs aşısı oldu ViDEO

"TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖRÜNÜYOR"

Pence, yaptığı konuşmada, Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının da birkaç saat içinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadelede aşının önemine işaret eden Pence, "Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi, salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor." dedi.

BIDEN GELECEK HAFTA AŞI OLACAK

Trump'ın ne zaman aşı olacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın da gelecek hafta kameralar önünde aşı olması bekleniyor.