Mike Pompeo, 2024 ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanıyor iddiası

ABD basını, Pompeo'nun gelecek seçimler için potansiyel aday olduğunu yazdı.

ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a karşı kaybeden Donald Trump'ın, 2024'te yapılacak seçimler için yeniden aday olacağı konuşuluyor.

Anketlerde Cumhuriyetçi seçmenin 2024 başkanlık seçimleri için ilk tercihi olarak öne çıkan Trump'ın, yeni bir siyasi parti kurmayı düşündüğü de dillendirilen iddialar arasında...

POMPEO'NUN 2024 HAZIRLIĞI

Böyle bir dönemde Trump başkanlığında ABD Dışişleri Bakanlığı yapan Mike Pompeo'nun da nabız yokladığı belirtiliyor.

Axios internet sitesi, Pompeo'nun yeniden siyasi mücadeleye girdiğini, Cumhuriyetçiler için para topladığını ve kilit siyasi toplantılara hitap ettiğini aktardı.

DIŞ POLİTİKA ÜZERİNDEN KİMLİK İNŞA EDİYOR

ABD'nin eski dışişleri bakanının, 3 yıl sonraki seçimleri için potansiyel bir aday olarak kabul edildiği kaydedildi.

Katıldığı etkinliklerle ismini ön planda tutmak isteyen Mike Pompeo'nun, siyasi kimliğini büyük ölçüde dış politika üzerine inşa etmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Salı günü Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı makalede, Çin'in koronavirüs salgınına yanıtını eleştiren Pompeo, dış politika ağırlıklı bir yol izleyeceğinin işaretlerini verdi.