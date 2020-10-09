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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü
Bakan Akar, Guerini ile yaptığı görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandırıldığına dikkat çekti.
- AA
- 09.10.2020 - 13:54
- Güncelleme : 09.10.2020 - 13:54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'ya gitti.
Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.
AKAR'DAN EGE VE DOĞU AKDENİZ MESAJI
Görüşmede, güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı.
Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.