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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile görüştü

Bakan Akar, Guerini ile yaptığı görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandırıldığına dikkat çekti.