Milli Savunma Bakanlığı: Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını almak üzere Azerbaycan'ın, 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığını açıkladı.

Gerilimin yükseldiği Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sürüyor.

İşgal edilen topraklarını kurtarmaya çalışan Azerbaycan, 22 yerleşim yerini geri aldı.

Azerbaycan'ın 22 yerleşim yerini işgalden kurtarmasına ilişkin açıklama Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

22 YER İŞGALDEN KURTARILDI

MSB, güvenilir Azerbaycan kaynaklarından aldığı bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Konu ile ilgili açıklama yapan MSB, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı." dedi.

KURTARILAN YERLEŞİM YERLERİ

Kurtarılan 22 yerleşim yeri, aşağıdaki gibi sıralandı:

"Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri..."