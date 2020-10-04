Milli Savunma Bakanlığı: Karabağ bölgesindeki Cebrail, işgalden kurtarıldı

Azerbaycan, 27 yıldır Ermenistan işgali altında olan Cebrail'i, işgalden kurtardı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında tırmanan Dağlık Karabağ gerilimi sürerken, Azerbaycan'dan bir müjde daha geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), güvenilir kaynaklardan aldığı son bilgileri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

CEBRAİL, İŞGALDEN KURTARILDI

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgi paylaşımında Dağlık Karabağ bölgesi için kritik öneme sahip Cebrail'in, 27 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarıldığı aktarıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı."

ALİYEV AÇIKLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cebrail kentinin ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.