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AA

Amerika, hazırlığını yaptığı Milton Kasırgası ile yüzleşti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası nedeniyle tüm bölge, elektriksiz kaldı.

Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli bir şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada kaydedildi.

"GÜVENLİ YERLERE GEÇİN"

Açıklamada ayrıca, Tampa ve St. Petersburg sakinlerine "son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların" bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, söz konusu kasırga nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

EVLER VE YAPILAR HASAR GÖRDÜ

Kasırganın su şebekesine zarar vermesi nedeniyle içme suyu hizmetinin geçici olarak durdurulduğu St. Petersburg bölgesinde, şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle bir vinç yıkılırken, evler ve yapılar da hasar gördü.

Kasırgadan etkilenenlerden St. Lucie bölgesinde ise Şerif Keith Pearson, bölgede can kaybı olduğu bilgisini paylaşırken, daha fazla ayrıntı vermedi.

MİLTON KASIRGASINA DAİR

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden ise "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yapmıştı.

Söz konusu kasırga, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.