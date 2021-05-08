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    Milyar dolarlık boşanma davası: Bill Gates'in avukat tercihi dikkat çekti

    Eşi Melinda Gates ile boşanmaya hazırlanan Bill Gates, avukat tercihi ile herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 11:02
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    Milyar dolarlık boşanma davası: Bill Gates'in avukat tercihi dikkat çekti

    Bill Gates ve 27 yıllık hayat arkadaşı Melinda Gates'in, boşanma karalarını açıklamalarıyla birlikte davaları mercek altına alınmaya başladı.

    Bill Gates, boşanma davası için seçtiği avukatlarla gündeme gelirken, eşinin bir ada kiraladığı ve burada ailesine boşanacaklarını açıkladığı konuşuluyor.

    HİSSE DEVRETTİ

    Bill Gates, boşanma kararının açıklanmasıyla birlikte ilk hamleyi yaparak, eşi Melinda Gates'e Ulusal Kanada Demiryolu’ndan 1.5 milyar dolarlık, oto galeri AutoNation’dan ise 300 milyon dolarlık hisse devretti.

    1.8 milyon dolarlık hisse devrinin ardından, 'en pahalı' boşanma davası olacak yorumları gelmeye başladı.

    Milyar dolarlık boşanma davası: Bill Gates in avukat tercihi dikkat çekti #1

    EŞİNE YAPTIĞI HİSSE AKTARIMI DEVAM EDİYOR

    Bill Gates, önceki gün de 120 milyon dolarlık Coca Cola hissesini ve Meksikalı bir TV şirketi olan Grupo Televisa’nın 365 milyon dolarlık hissesini Melinda Gates’e devretti.

    Ayrıca Gates'in eşiyle evlilik sözleşmesi yapmadığı ortaya çıktı.

    Milyar dolarlık boşanma davası: Bill Gates in avukat tercihi dikkat çekti #2

    AVUKAT TERCİHİ DİKKAT ÇEKİCİ

    Bill Gates'in bu boşanma davasında 130 milyar dolarlık servetinin yarısını kaybedeceği konuşuluyor.

    Gates, kendisini temsil etmesi için geçmişte boşandığı eşine servetini kaptıran 97 yaşındaki milyarder avukat Charlie T. Munger’ı seçti. Bu tercihi dikkat çekti.

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