Milyarder iş insanı Leonardo Del Vecchio hayatını kaybetti

İtalya'nın en zengin 2'inci insanı, hastanede hayata gözlerini yumdu.

Dünyanın sayılı milyarder iş insanları arasında yer alan İtalyan Leonardo Del Vecchio'dan ölüm haberi geldi.

Lüks gözlük üreticisi firmasının kurucusu Del Vecchio, yaşamını yitirdi.

87 yaşında yaşamını yitirdi

Del Vecchio, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde 87 yaşında öldü.

Forbes dergisi, Del Vecchio'nun kişisel servetinin 25 milyar euro olduğunu belirtiyor.

İtalya'nın en zengin 2'inci insanıydı

Del Vecchio, bu servetiyle İtalya'nın en zengin 2'inci, dünyanın ise en zengin 54'üncü insanı unvanına sahipti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Del Vecchio'nun ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Çırak ve işçi olarak başladı

AA'nın aktardığına göre, Draghi, İtalyan iş dünyasının başrolündeki isim olarak tanımladığı Del Vecchio'nun, Milano Martinitt yetimhanesinde bir çırak ve işçi olarak başladığı iş deneyiminde ülkenin en büyük şirketlerinden birini oluşturduğuna dikkati çekti.