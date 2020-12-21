Mirror: İngiltere, Avrupa'nın hasta adamı

İngiliz basını, ülkede görülen koronavirüs mutasyonu nedeniyle Başbakan Johnson'ı hedef tahtasına oturttu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını söyledi.

Johnson, bu türün diğerinden yüzde 70 daha hızlı yayıldığını belirtirken, ülkede Noel kutlamaları öncesi kısıtlamalar artırıldı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, gelişmeler üzerine İngiltere'den seyahatleri yasakladı.

İNGİLİZ BASINININ MANŞETİ

İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror gazetesi, Başbakan Johnson'ın maskeli fotoğrafına yer verdiği manşetinde "Avrupa'nın hasta adamı" başlığını kullandı.

JOHNSON'A ELEŞTİRİ

İtalya, Almanya ve Belçika'nın ardından Fransa'nın da İngiltere ile sınırları kapattığı aktarıldı. İşçi Partisi'nin, salgına karşı daha sıkı tedbirler almadığı gerekçesiyle Johnson'a tepki gösterdiği kaydedildi.

İngiltere'de mutasyon tedbiri: Seyahatler yasaklandı ViDEO