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    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail başbakanı Netanyahu'yu tebrik etti

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu görevine başlamasından dolayı kutladı.
    • 01.01.2023 - 17:56
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    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail başbakanı Netanyahu'yu tebrik etti

    İsrail'de 11 Kasım’daki erken genel seçimlerden zaferle ayrılan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki sağcı koalisyon hükümeti, Mecliste 29 Aralık'ta düzenlenen oturumda güvenoyu almış, Netanyahu başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

    Netanyahu öncülüğündeki aşırı dindar ve aşırı sağ partilerden oluşan koalisyon, İsrail siyasi tarihindeki en sağcı koalisyon olarak biliniyor.

    İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, Sisi ile telefonda görüştü.

    Sisi, Netanyahu'yu tebrik etti

    Görüşmede Sisi, Netanyahu'yu hükümeti kurarak başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla tebrik etti.

    İki lider, Mısır ve İsrail arasındaki ikili ilişkileri her alanda ilerletmek istediklerini ifade ederek uluslararası ve bölgesel arenadaki son gelişmeleri ele aldı.

    İkili ilişkiler değerlendirildi

    Açıklamada, Netanyahu ve Sisi’nin, "iki ülkenin ve Orta Doğu'daki tüm halkların iyiliği için barış, istikrar ve güvenliğin teşvik edilmesinin önemini vurguladığı" kaydedildi.

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail başbakanı Netanyahu yu tebrik etti #1


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