Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Sivillerin Gazze'den Sina'ya göçü son derece tehlikeli Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, sivillerin Gazze'den Sina Yarımadası'na göçünün son derece tehlikeli olduğunu ve Filistin davasını tamamen bitirebileceğini belirterek, barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi.

AA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sisi, Sunak ile bir araya geldi

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre Sisi, başkent Kahire'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

"Bölgede kontrol edilemeyecek gelişmeleri kontrol altına almak için hepimiz harekete geçmeliyiz." diyen Sisi, bu gelişmelerin Gazze'deki yansımalarının, "nefsi müdafaa hakkının ötesine geçtiğini" ifade etti.

"Hepimiz harekete geçmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Sisi, şu ifadeleri kullandı:

Gazze Şeridi'nde 1500'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin sivil öldürüldü. Çatışmaların daha fazla sivilin ölümüne neden olmaması için hepimizin bu meseleyi kontrol altına almak amacıyla harekete geçmesi gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere'nin Refah Sınır Kapısı'nın açılması için İsrail'i ikna etme yönünde sarf ettiği çabalardan söz eden Sisi, bölgesel düzeyde bir savaşa sürüklenmemek için koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu aktardı.

"Tahliye Filistin meselesini kökten bitirebilir"

Barış sürecini yeniden canlandırmak ve Filistinlilere 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletlerini kurmaları için tekrar umut vermek gerektiğini kaydeden Mısır Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

Sivillerin Gazze'den Sina'ya göçüne izin verilmemesinin önemini anladığınızı buraya not ediyorum. Bu son derece tehlikeli bir konudur ve Filistin meselesini tamamen bitirebilir. Bu da gerçekleşmesini istemediğimiz bir şey.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da ülkesinin, Mısır'ın rolü üzerinden Filistin halkına insani yardım sağlanması gerektiğine inandığını belirtti.

Sunak, İsrail ile başlayan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu bölge turu kapsamında bugün Mısır'a gelmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)