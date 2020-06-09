Mısır Fetva Kurumu, İstanbul'un fethi için işgal dedi

Darbeci Sisi'nin emrindeki Mısır Fetva Kurumu, önce İstanbul'un fethini işgal diye niteledikten sonra, bu kez düzeltmeye çalışırken Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden ithamda bulundu.

İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü, Türkiye'de ve hatta bazı İslam ülkelerinde de kutlanırken, darbe ile başa geçen Abdulfettah El Sisi'nin yönetimindeki Mısır'dan yine Osmanlı, Türkiye ve Türk karşıtlığı dolu açıklamalar geldi.

AYASOFYA'NIN CAMİ OLARAK AÇILMASI İSTEMİ, MISIR'I RAHATSIZ ETTİ

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesi üzerine Mısır Fetva Kurumu Facebook'ta, İstanbul'un fethini Osmanlı işgali olarak tanımladı.

MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak nitelendiren açıklamasının kurum için utanç lekesi olduğunu belirtti.

"HUSUMETTE SINIRLARI AŞMAK, UTANÇ LEKESİ"

Karadaği, Facebook sayfasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisiyle bu fethe işaret ettiğini aktardı.

"İstanbul'un fethinin, Osmanlı işgali olarak tanımlanması husumette sınırları aşmak, tehlikeli bir yozlaşma ve Mısır Fetva Kurumu için bir utanç lekesidir." ifadesini kullanan Karadaği, bu tür açıklamaların, Mısır'daki dini kurumların politize oluşunun delili olduğunu vurguladı.

CEZAYİR'DEN DE ELEŞTİRİ

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketinin Başkanı Abdurrezzak Mukri ise Twitter hesabında, "Fetva Kurumu'nun açıklamasından sonra hakkı batıldan ayırt etme konusunda bir müphemlik kaldı mı?" ifadelerine yer verdi.

ÖNCE İŞGAL DEDİLER, SONRA DÜZELTTİLER, ERDOĞAN'A YÜKLENDİLER

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesi üzerine Mısır Fetva Kurumu Facebook'ta, İstanbul'un fethini Osmanlı işgali olarak tanımlamış ve "Ayasofya 537 yılında Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edildi ve Osmanlılar 1453'te İstanbul'u işgal edinceye ve onu camiye çevirinceye kadar 916 yıl kilise olarak kaldı." ifadesini kullanmıştı.

Kurumun bu açıklamasının sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine geri adım atılarak yapılan yeni açıklamada ise "büyük fethin sufi Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet eliyle gerçekleştirildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Sultan Mehmet'le hiçbir bağının olmadığı" kaydedilmişti.