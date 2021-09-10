Mısır gazı, Lübnan'a ulaştırılacak

Lübnanlı bakan Gacar, gazın Lübnan'a taşınmasına ilişkin hazırlıkların 2-3 ay içinde tamamlanabileceğini kaydetti.

Lübnan, Mısır gazının ülkeye getirilmesi için hazırlıkları sürdürüyor.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar, Mısır gazının sağlanması konusunda devam eden gelişmeleri Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaştığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

TESİS KURULACAK

Bakan Gacar, Ürdün, Mısır ve Suriye'de Esad rejimiyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve gerekli tesislerin kurularak hazırlıkların yapılması için 3 hafta içinde rapor hazırlanacağını söyledi.

Gacar ayrıca, Dünya Bankası ve Mısır'la anlaşmaların imzalanması konusunun yanı sıra miktar ve ücretin belirlenmesi için görüşmelerin başlatılmasına dair anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2-3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Lübnanlı Bakan raporların tamamlanmasıyla Mısır gazının Lübnan'a taşınması için tüm hazırlıkların 2 ila 3 ay içinde tamamlanabileceğini ifade etti.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Esad rejimi Enerji Bakanları 8 Eylül'de, Ürdün'ün başkenti Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

GÜNLÜK 20 SAATLİK ENERJİ KESİNTİSİ

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken, ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumu'nun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankası'nın düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

ABD İLE TEMAS

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 19 Ağustos'ta Mısır gazı ve Ürdün elektrik akımının Suriye üzerinden ülkesine ulaştırılması konusunu ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ile ele almıştı.

GAZIN KULLANILMASIYLA İLGİLİ PLAN

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre Shea, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletmişti.

Shea, Mısır'dan tedarik edilecek gazla Ürdün'de elektrik üretileceğini ve bu elektriğin Suriye üzerinden hatlarla Lübnan'a getirilebileceğine işaret etmişti.