Mısır: İsrail'le gaz anlaşması, Filistin duruşumuzu değiştirmez

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, başkent Kahire'de düzenlediği haftalık basın toplantısında, geçen hafta imzalanan ve İsrail tarihindeki en büyük ihracat anlaşması olarak kayıtlara geçen anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

MISIR, İSRAİL GAZ ANLAŞMASININ SİYASİ ETKİSİ OLMADIĞINI VURGULADI

Medbuli, "Bu konuyla ilgili açıklamalar tartışma ve kafa karışıklığı yarattı. Bu anlaşma 2019'dan beri yürürlükte. Anlaştığımız tek şey, üretim artışı beklentisiyle anlaşmanın 2040 yılına kadar uzatılmasıydı." dedi.

Mısır'ın İdku ve Dimyat'taki sıvılaştırma tesisleri de dahil olmak üzere çok büyük bir altyapıya sahip olduğunu ve bölgesel bir enerji merkezine dönüştüğünü kaydeden Medbuli, anlaşmanın enerji ve ticari boyutuna dikkati çekti.

Medbuli, konunun daha geniş bir perspektiften ele alınmasının önemini vurgulayarak, "bunun Mısır'ın siyasi kararlarını etkileyeceği veya devlet üzerinde bir baskı oluşturduğu yönündeki iddiaları" reddetti.

"MISIR'IN TAVRI NETTİR VE BU TÜRDEN ANLAŞMALARDAN ETKİLENEREK DEĞİŞMEZ"

"Bu anlaşma 2019'dan beri yürürlükte, biz ise Gazze'de 2 yıldan beri bir savaşa tanık oluyoruz." diyen Medbuli, Gazze krizinin patlak vermesinden bu yana Mısır'ın güçlü ve net duruş sergilediğini ve "Filistin davasını tasfiye etme veya Filistinlileri sürme" girişimlerini reddettiğini dile getirdi.

Medbuli, "Bu tavrımızın ekonomik ve ticari ilişkilerle bir bağlantısı yoktur. Bilakis Mısır'ın tavrı nettir ve bu türden anlaşmalardan etkilenerek değişmez." ifadesini kullandı.

130 MİLYAR METREKÜP GAZ İHRACI PLANI

NewMed şirketinden 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün’e ihraç edilmişti.