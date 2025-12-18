Mısır: İsrail’le gaz anlaşması tamamen ticari

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, İsrail’le yapılan doğal gaz anlaşmasına ilişkin yazılı açıklamasında, kamuoyunda yer alan iddialara yanıt verdi. Reşvan, anlaşmanın tamamen ekonomik ve yatırım temelli olduğunu belirterek, “Bu anlaşmanın herhangi bir siyasi boyutu veya anlamı yoktur.” ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN KONUSUNDA TUTUMUMUZ DEĞİŞMEDİ"

Reşvan, Mısır’ın Filistin davasına yönelik tutumunun net ve değişmez olduğunu vurguladı. Açıklamada, iki devletli çözüm temelinde Filistin halkının meşru haklarının desteklendiği, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ise kesin olarak karşı çıkıldığı belirtildi.

"HÜKÜMET DOĞRUDAN TARAF DEĞİL"

Anlaşmanın piyasa kurallarına ve uluslararası yatırım mekanizmalarına tabi bir ticari sözleşme olduğunu kaydeden Reşvan, Mısır hükümetinin söz konusu anlaşmalarda doğrudan taraf olmadığını ifade etti. Reşvan, ABD’li enerji şirketi Chevron’un ve Mısır’da doğal gaz nakli ile ticareti yapan özel şirketlerin anlaşmanın tarafları arasında yer aldığını hatırlattı.

NETANYAHU DUYURMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir gün önce yaptığı açıklamada, Mısır ile varılan ve “ülke tarihinin en büyük anlaşması” olarak nitelendirilen 35 milyar dolarlık doğal gaz ihracat sözleşmesinin onaylandığını açıklamıştı.

LEVİATHAN SAHASINDAN UZUN VADELİ İHRACAT

İsrail’in Akdeniz’deki en büyük doğal gaz sahalarından biri olan Leviathan’ın ortaklarından NewMed enerji şirketi, 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Mısır’a yönelik 35 milyar dolarlık ihracat anlaşmasını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında, Leviathan sahasından 2040 yılına kadar Mısır’a 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edilmesi planlanıyor.

GAZ TEDARİKİNDE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Açıklamalara göre, anlaşma Leviathan sahasının genişletilmesinin önünü açarken, 2064 yılına kadar İsrail iç pazarına da doğal gaz arzının sürdürülmesi hedefleniyor. Mısır ile İsrail arasında daha önce 2019 yılında 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan bir anlaşma imzalanmış, Leviathan sahasının 2020’de faaliyete geçmesiyle Mısır’a gaz sevkiyatı başlamıştı.

Geçen yıl Leviathan sahasında üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük bölümünün Mısır ve Ürdün’e ihraç edildiği bildirildi.