Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
395.284
1.17%
BTXN Coin
5.47
-3.01%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Mısır ve BAE'den bölgedeki zorluklar karşısında Arap birliğinin önemi vurgusu

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mevkidaşı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki zorluklar karşısında Arap birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.
    • 21.08.2022 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mısır ve BAE'den bölgedeki zorluklar karşısında Arap birliğinin önemi vurgusu

    Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması ve BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Mısır'ı ziyaret eden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, ülkenin batısındaki El-Alameyn Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı.

    İki lider, buradaki görüşmede, Arap coğrafyasının tanık olduğu zorluklarla yüzleşmede ortak Arap eylemi ve birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel krizlere kalıcı çözümler bulmak için tüm çabaların birleştirmesinin önemi üzerinde durdu.

    Krizlerin diyalogla çözülmesi vurgulandı

    Sisi ve Al Nahyan, anlaşmazlıkların ve krizlerin barışçıl yollarla çözümlenmesi için diyaloğa ve diplomatik yöntemlere başvurulması gerektiğini ifade etti.

    Mısır ve BAE den bölgedeki zorluklar karşısında Arap birliğinin önemi vurgusu #1

    İkili ilişkiler ele alındı

    Görüşmede ayrıca, "ikili iş birliğinin yanı sıra ekonomi ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek fırsatlar" ele alındı.

    AA'nın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın Mısır ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

    Mısır ve BAE den bölgedeki zorluklar karşısında Arap birliğinin önemi vurgusu #2

    Mısır ve BAE den bölgedeki zorluklar karşısında Arap birliğinin önemi vurgusu #3

    Mısır ve BAE den bölgedeki zorluklar karşısında Arap birliğinin önemi vurgusu #4


    İlginizi Çekebilir

    Uygur kavurma makarnası yeni ilgi odağı oldu
    Yaşam

    Uygur kavurma makarnası yeni ilgi odağı oldu

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Gaziantep'teki traktör kazasında 2 ölü 5 yaralı
    Gündem

    Gaziantep'teki traktör kazasında 2 ölü 5 yaralı

    Görüş Bildir