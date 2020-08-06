Mısır ve Yunanistan arasında deniz yetki alanı anlaşması

Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Akdeniz'de deniz yetki alanı anlaşması için Kahire'de görüştü.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmalar ve Doğu Akdeniz'deki sismik tarama ve sondaj çalışmaları nedeniyle Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Türkiye, sondaj ve tarama çalışmalarına devam ederken Mısır ve Yunanistan da yeni anlaşmalarla Türkiye'ye karşı ittifak kurma çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda iki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması ile ilgili 12’nci teknik görüşme, geçen Haziran’da Kahire’de yapılmış ve müzakerelerin devamına karar verilmişti.

İKİ BAKAN KAHİRE'DE GÖRÜŞTÜ

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin, Yunanlı mevkidaşı Nikos Dendias ile "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması"na hazırlık müzakereleri kapsamında teknik konuları ele almak için Kahire’de görüştüğü kaydedildi.

Konu ile ilgili detay bilginin verilmediği açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konularda koordinasyonun sağlanması gibi meselelerin de değerlendirildiği bildirildi.

"ÜÇLÜ YARDIMLAŞMA"

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın Dendias’ın ziyareti ile ilgili haberinde ise, Yunan Dışişleri Bakanı’nın birkaç saatliğine kısa bir ziyaret için Mısır’a geldiği kaydedildi.

Haberde Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında enerji ve güvenlik tabanlı olarak şekillendirilmeye çalışılan üçlü yardımlaşma konuları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de değerlendirildiği belirtildi.