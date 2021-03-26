İki trenin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Mısır'ın Sohag kentinde iki tren, henüz açıklanmayan bir nedenle çarpıştı.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, ilk olarak olayda en az 50 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Devlet televizyonu aracılığıyla yapılan yeni açıklamalardaysa can kayıpları yaşandığı belirtildi. Yetkililer, kazanın etkilerini duyurdu.

32 ÖLÜ, 66 YARALI

Yapılan açıklamada 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve 66 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mısır'da 2 tren çarpıştı, 3 vagon raydan çıktı VİDEO

