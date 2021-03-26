Euro
9.4997
1.54%
Dolar
8.0403
1.27%
Altın
445.29
1.09%
Borsa
1.366
-2.04%
Bitcoin
424.951
1.56%
EXEN Coin
15.10
21.77%
7ºC
İstanbul
Sağanak yağış 7 C

    Mısır'da 2 tren çarpıştı, 3 vagon raydan çıktı

    İki trenin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mısır'da 2 tren çarpıştı, 3 vagon raydan çıktı

    Mısır'ın Sohag kentinde iki tren, henüz açıklanmayan bir nedenle çarpıştı.

    Ülkenin Sağlık Bakanlığı, ilk olarak olayda en az 50 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

    Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    Devlet televizyonu aracılığıyla yapılan yeni açıklamalardaysa can kayıpları yaşandığı belirtildi. Yetkililer, kazanın etkilerini duyurdu.

    32 ÖLÜ, 66 YARALI

    Yapılan açıklamada 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve 66 kişinin de yaralandığı belirtildi.

    Mısır'da 2 tren çarpıştı, 3 vagon raydan çıktı VİDEO

    Mısır da 2 tren çarpıştı, 3 vagon raydan çıktı #1

    Mısır da 2 tren çarpıştı, 3 vagon raydan çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir