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- Mısır’da 6 katlı bina çöktü
Mısır’da 6 katlı bina çöktü
- İHA
- 27.07.2021 - 16:59
- Güncelleme : 27.07.2021 - 17:05
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde bulunan Al-Warraq semtinde, 6 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü.
Yaşanan olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Vefat edenlerin mülk sahibi Rami Moussa ile eşi olduğu belirtildi.
Binadaki diğer vatandaşların, gece saatlerinde binadaki hafif eğilmeyi hissettikleri anda dışarı çıktıkları öğrenildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sivil savunma ekipleri enkazda çalışmalarına devam ederken, binanın çökme nedeni henüz belirlenemedi.
SORUN HALİNE GELDİ
Mısır'da uzun zamandır yaşanan bina çökmeleri bir sorun haline geldi.
Yaşanan olayların genellikle yetersiz bakım-onarım çalışmaları, bina yönetmeliklerinin ihlali, yasa dışı genişletmeler veya inşaatların kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Mısır’da 6 katlı bina çöktü VİDEO