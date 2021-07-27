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Mısır’da 6 katlı bina çöktü

Mısır’da 6 katlı bina çöktü

6 katlı binada meydana gelen çökmede, mülk sahibi Rami Moussa ve eşi vefat etti. Diğer bina sakinlerinin, ilk eğilmeyi hissettikleri anda dışarı çıktıkları öğrenildi.