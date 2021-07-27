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    Mısır’da 6 katlı bina çöktü

    6 katlı binada meydana gelen çökmede, mülk sahibi Rami Moussa ve eşi vefat etti. Diğer bina sakinlerinin, ilk eğilmeyi hissettikleri anda dışarı çıktıkları öğrenildi.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 17:05
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    Mısır’da 6 katlı bina çöktü

    Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde bulunan Al-Warraq semtinde, 6 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü.

    Yaşanan olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.

    Vefat edenlerin mülk sahibi Rami Moussa ile eşi olduğu belirtildi.

    Binadaki diğer vatandaşların, gece saatlerinde binadaki hafif eğilmeyi hissettikleri anda dışarı çıktıkları öğrenildi.

    EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Sivil savunma ekipleri enkazda çalışmalarına devam ederken, binanın çökme nedeni henüz belirlenemedi.

    Mısır’da 6 katlı bina çöktü #1

    SORUN HALİNE GELDİ

    Mısır'da uzun zamandır yaşanan bina çökmeleri bir sorun haline geldi.

    Yaşanan olayların genellikle yetersiz bakım-onarım çalışmaları, bina yönetmeliklerinin ihlali, yasa dışı genişletmeler veya inşaatların kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

    Mısır’da 6 katlı bina çöktü VİDEO

    Mısır’da 6 katlı bina çöktü #2

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