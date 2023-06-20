İHA
Mısır’da intihar girişimi ilginç bir yöntemle engellendi.
Ülkenin güneyindeki El-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde psikolojik rahatsızlığı bulunan 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı.
Minareden dövülerek indirildi
İbrahim'i vazgeçirmek için vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi İbrahim'i döverek intihar girişimini engelledi.
İbrahim, daha sonra minareden aşağı indirilirken çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.