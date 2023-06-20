Mısır'da bir kişi intihar için çıktığı minarede dayak yedi Mısır'da minareye çıkarak intihara kalkışan bir genç, 2 kişi tarafından dövülerek aşağı indirildi.

İHA Mısır’da intihar girişimi ilginç bir yöntemle engellendi. Ülkenin güneyindeki El-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde psikolojik rahatsızlığı bulunan 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı. Minareden dövülerek indirildi İbrahim'i vazgeçirmek için vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi İbrahim'i döverek intihar girişimini engelledi. İbrahim, daha sonra minareden aşağı indirilirken çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.