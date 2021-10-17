Mısır'da bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir yangın çıkarken, fabrikadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Mısır’ın İsmailiye şehrinde bulunan Yatırım Serbest Bölgesi’nde bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

ÇOK SAYIDA İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri fabrikanın bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı. Mısır medyası, fabrikada çıkan yangın nedeniyle çok sayıda işçinin dumandan etkilendiğini belirterek, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yangında can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır'da kimya fabrikasında yangın - Video