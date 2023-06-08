Mısır'da köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü Mısır'da tatil yapan Rus turist, uğradığı köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

İHA

Rus turistin tatili, ölümüyle sonuçlandı..

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste köpek balığı saldırdı.

Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden çığlık atarak yardım isterken, kimsenin Rus turiste yardım etmediği görüldü.

Cansız bedeni sudan çıkarıldı

Saldırının ardından güvenlik güçleri köpek balığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı. Saldırı anı kıyıda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rus Konsolosluğu saldırıyı doğruladı

Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpek balığı saldırısında öldü. Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi.

Saldırının olduğu plaj ise güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.