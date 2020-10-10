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    Mısır’da minibüste yangın: 5 ölü 7 yaralı

    Mısır'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 01:45
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 01:45
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    Mısır’da minibüste yangın: 5 ölü 7 yaralı

    Mısır’ın başkenti Kahire’deki Qalyoubia bölgesindeki Shubra El-Kheima kentinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı.

    5 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ

    Yangının kısa sürede büyümesi ile araç alev topuna döndü. Araçta bulunan 5 kişi yanarak can verirken, 7 kişi de yaralandı.

    Yaralılar Qalioub Merkez Hastanesi’ne kaldırıldı. Sivil Koruma Güçleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mısır’da minibüste yangın: 5 ölü 7 yaralı

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