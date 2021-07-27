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- Mısır'da muhabire canlı yayında motosiklet çarptı
Mısır'da muhabire canlı yayında motosiklet çarptı
Canlı yayın anında motosikletin çarptığı muhabir, neye uğradığını şaşırdı.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 09:22
- Güncelleme : 27.07.2021 - 09:34
Mısır'da muhabir, canlı yayın sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.
Muhabir, başına geleceklerden habersiz bir şekilde trafiğin yoğun olduğu güzergahta yayına bağlanarak gelişmeleri aktardı.
MOTOSİKLETİN MUHABİRE ÇARPMA ANI
Bir süre sonra hızla gelen motosikletli, muhabire çarptıktan yere düştü.
Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen muhabirin, koluna ve bacağına darbe aldığı görüldü.
Kazanın ardından yayına ara verilerek, stüdyoya dönüldü.
Mısır'da canlı yayın sırasında muhabire motorsiklet çarptı ViDEO