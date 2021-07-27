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    Mısır'da muhabire canlı yayında motosiklet çarptı

    Canlı yayın anında motosikletin çarptığı muhabir, neye uğradığını şaşırdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:34
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    Mısır'da muhabire canlı yayında motosiklet çarptı

    Mısır'da muhabir, canlı yayın sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

    Muhabir, başına geleceklerden habersiz bir şekilde trafiğin yoğun olduğu güzergahta yayına bağlanarak gelişmeleri aktardı.

    MOTOSİKLETİN MUHABİRE ÇARPMA ANI

    Bir süre sonra hızla gelen motosikletli, muhabire çarptıktan yere düştü.

    Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen muhabirin, koluna ve bacağına darbe aldığı görüldü.

    Kazanın ardından yayına ara verilerek, stüdyoya dönüldü.

    Mısır'da canlı yayın sırasında muhabire motorsiklet çarptı ViDEO

    Mısır da muhabire canlı yayında motosiklet çarptı #1

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