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Mısır’da, Nil Nehri kıyısındaki gemi alev alev yandı

Mısır’da, Nil Nehri kıyısındaki gemi alev alev yandı

Kıyıda bulunan gemide, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler geminin etrafını sararken, gemi içinde bazı işçilerin bulunduğu açıklandı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.