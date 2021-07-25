Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
296.000
2.74%
EXEN Coin
25.46
2.99%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Mısır’da, Nil Nehri kıyısındaki gemi alev alev yandı

    Kıyıda bulunan gemide, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler geminin etrafını sararken, gemi içinde bazı işçilerin bulunduğu açıklandı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mısır’da, Nil Nehri kıyısındaki gemi alev alev yandı

    Mısır’ın Giza kentinde, Nil Nehri kıyısındaki bir gemi alevlere teslim oldu.

    Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar gökyüzüne yükseldi.

    Yangın sırasında gemide bazı işçilerin olduğu belirtildi.

    3 İTFAİYE ARACI VE POLİS BOTU SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine 3 itfaiye aracı ve polis botu sevk edildi.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Mısır’da, Nil Nehri kıyısındaki gemi alev alev yandı ViDEO

    Mısır’da, Nil Nehri kıyısındaki gemi alev alev yandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir