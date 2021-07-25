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- Mısır’da, Nil Nehri kıyısındaki gemi alev alev yandı
Mısır’da, Nil Nehri kıyısındaki gemi alev alev yandı
Kıyıda bulunan gemide, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler geminin etrafını sararken, gemi içinde bazı işçilerin bulunduğu açıklandı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
- İHA
- 25.07.2021 - 09:07
- Güncelleme : 25.07.2021 - 09:41
Mısır’ın Giza kentinde, Nil Nehri kıyısındaki bir gemi alevlere teslim oldu.
Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Yangın sırasında gemide bazı işçilerin olduğu belirtildi.
3 İTFAİYE ARACI VE POLİS BOTU SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine 3 itfaiye aracı ve polis botu sevk edildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mısır’da, Nil Nehri kıyısındaki gemi alev alev yandı ViDEO