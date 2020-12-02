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    Mısır’da piramitlerin önünde çektiği fotoğraflar nedeniyle fotoğrafçı gözaltına alındı

    Mısır'da polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi'nin pozlarını çeken fotoğrafçıyı, müstehcen olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.
    • DHA
    • 02.12.2020 - 01:10
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 08:40
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    Mısır’da piramitlerin önünde çektiği fotoğraflar nedeniyle fotoğrafçı gözaltına alındı

    Mısır’da polis, Zoser Piramidi önünde Salma al-Shimi’nin fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçıyı gözaltına aldı.

    GÖZALTI NEDENİ "MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR"

    Gözaltı sebebinin ise modelin şort ve omuzları açık bir elbise giymesi olduğu ifade edildi.

    ARKEOLOJİK ALANA GİRMESİ YASAKTI

    Yerel medya, Mısır polisinin olaya dair inceleme başlattığını ve fotoğrafçının arkeolojik alana girmesine izin vermekten sorumlu çalışanı belirlemeye çalıştığını duyurdu.

    Mısır’da piramitlerin önünde çektiği fotoğraflar nedeniyle fotoğrafçı gözaltına alındı #1

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    Mısır’da piramitlerin önünde çektiği fotoğraflar nedeniyle fotoğrafçı gözaltına alındı #4

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