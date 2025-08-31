Abone ol: Google News

Mısır'da tren kazasında 3 kişi öldü

Mısır'ın Matruh vilayetinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 04:31

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Matruh vilayetinden başkent Kahire'ye gitmekte olan yolcu treni raydan çıktı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada ayrıca teknik ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, raydan çıkan 7 vagonun kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ve demiryolu hattında ulaşımın kısa süre içinde yeniden sağlanacağı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın da kazaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

