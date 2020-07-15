Mısır'dan Hafter'e mühimmat desteği

Libya ordusu, Mısır'daki Abdufettah es-Sisi yönetiminin ülkenin doğusundaki Tobruk kentine askeri mühimmat gönderdiğini belirledi.

Türkiye'nin Libya Ulusal Mütabakat Hükümetine bağlı güçlere yardımı ile Libya'da köşeye sıkışan darbeci Hafter'in yardımına Mısır'ın darbeci lideri Abdufettah es-Sisi yetişti.

SİSİ'NİN GÖNDERDİĞİ MÜHİMMAT HAFTER'E ULAŞTI

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafından getirilen mühimmatların bu sabah kamyonların oluşturduğu bir konvoyla Hafter'in kontrolü altındaki Tobruk kentine ulaştırıldığını duyurdu.

"ASKERİ ÜNİFORMALILAR GETİRDİ"

Tobruk'a söz konusu mühimmatı getiren kişilerin askeri üniformalı oldukları kaydedilen açıklamada, daha fazla detay verilmedi.

"BÜYÜK SAVAŞ"

Öfke Volkanı operasyonu basın birimi, 8 Nisan'da da Mısır'dan gelen bir geminin Tobruk Limanı'na demirlediğini gösteren fotoğraflar paylaşmıştı.

Fotoğraflarda gemide askeri mühimmat yüklü 40 kamyonun olduğu gözlenmişti.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada Sirte ve Cufra bölgelerinde "büyük savaş" olacağını ileri sürmüştü.