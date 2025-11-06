Mısır'dan "Hamas'ın silahsızlandırılma çabası" değerlendirmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Gazze'ye ilişkin basın açıklaması yaptı.

Raşvan, açıklamasında, Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ZİRA BU DURUM ÇATIŞMALARA YOL AÇABİLİR"

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes çerçevesinde Hamas'ın silahsızlandırılması meselesinin ele alındığını söyleyen Raşvan, konunun hala müzakere aşamasında olduğunu ifade etti.

Raşvan, "Uluslararası gücün direnişin (Hamas) silahlarını teslim alması bu gücü zor bir ikilemde bırakır. Hiçbir Arap ya da Arap olmayan ülkenin bu konuyu ele almayı kabul edeceğini sanmıyorum. Zira bu durum çatışmalara yol açabilir." dedi.

"ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ" VE "BARIŞ KURULU" ARASINDA AYRIM YAPILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi sırasında görev yapacak "Uluslararası İstikrar Gücü" ve Gazze'yi yönetmekle görevlendirilmesi planlanan "Barış Kurulu" arasında ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan Raşvan şu ifadeleri kullandı:

İlkinin (Uluslararası İstikrar Gücü) görevi İsrail'in çekilme sürecinde taraflar arasında güvenliği sağlamak ve sınırları korumak, ikincisi (Barış Kurulu) ise Gazze’deki geçici yönetimi denetleyecektir.

ABD'NİN GAZZE PLANINDA SON DURUM

Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze’de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslakta, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze’yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi verilirken, bu yetkinin uzatılması da öngörülüyor.

BMGK’de gelecek hafta oylanması beklenen taslağa göre ilk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze’ye gönderilmesi hedefleniyor.

Yetkilendirilmesi düşünülen ISF’nin görevleri arasında sınır güvenliğinin sağlanması, sivillerin ve insani koridorların korunması ve yeni bir Filistin polis gücünün oluşturulması bulunuyor.