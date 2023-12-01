Mısır'dan insani ara açıklaması: Yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ediyoruz Mısır, Gazze'de insani aranın en kısa sürede yeniden başlaması için yoğun çaba sarf edildiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü uygulamaya girmiş, daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

Varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

Mısır: Gazze'de insani aranın yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ediyoruz

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'ın İsrail'in Gazze'de saldırılara yeniden başlamasına ilişkin yaptığı açıklama kurumun sitesinde yayımlandı.

Mısır'ın Gazze'de insani aranın sona ermesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Raşvan, ülkesinin insani aranın en kısa sürede yeniden başlaması, Gazze'deki Filistinlilere daha fazla insani yardım girmesi ve saldırıların durması için ortaklarıyla yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

Raşvan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Mısır tarafına kadar uzandığı yönünde sosyal medyada dolaşan haberleri de yalanladı ve bu tür konularda resmi makamlardan yapılan açıklamaların baz alınmasını istedi.