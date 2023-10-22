Mısır'dan yola çıkan yardım tırları Refah Sınır Kapısı’ndan geçti... Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılması için dün açılan ve ilk konvoy geçtikten sonra tekrar kapatılan Refah Sınır Kapısı’ndan bugün 17 tırlık ikinci konvoyun da geçtiği bildirildi.

İHA

Hamas güçlerinin başlattığı operasyona karşılık veren İsrail, orantısız güç kullanmaya devam ediyor...

Saldırıların sivil, kadın ve çocukları hedef alması ise dünya çapında tepkiye neden oluyor.

İlk andan itibaren iki tarafı da "itidalli" davranmaya çağıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan barış için ara buluculuğa hazır olunduğunu da birçok kez vurguladı.

Sınır kapısı yardım konvoyunun ardından yeniden kapandı

İsrail-Hamas çatışmaları 16’ıncı gününde devam ederken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede insani kriz kritik düzeye ulaştı.

Dünyanın dört bir yanından Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının ilk konvoyu, dün Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçmiş, daha sonra kapı tekrar kapatılmıştı.

İkinci konvoy sınırdan geçti

Mısır medyasından alınan bilgilere göre, Refah Sınır Kapısı’ndan bugün Gazze Şeridi’ne gitmek üzere ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 17 tırlık ikinci bir konvoy daha geçti.

100 tır daha yardıma ihtiyaç var

Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 100 kamyona ihtiyaç olduğu belirtilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)