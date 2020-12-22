Miss Fransa 2021 Güzellik Yarışması düzenlendi

Yarışmanın final gecesinin kazananı Normandiya bölgesinden tıp öğrencisi 23 yaşındaki Amandine Petit oldu.

Fransa’nın yeni güzellik kraliçesi, 23 yaşındaki Amandine Petit oldu.

Genel kültür üzerine sorulan 40 soruya verdiği cevaplarla 20 üzerinden 14,5 not alan yeni kraliçe Amandine Petit, kendini ifade etmek ve nezaket kurallarında tüm rakiplerini geride bıraktı.

Yarışmada ikincilik tacını ise April Benayoum taktı.

GEÇEN YILIN KRALİÇESİ TACI DEVRETTİ

Üç saatten fazla süren yarışma boyunca gece kıyafetleri, ardından her bir yarışmacının temsil ettiği şehirlerin yöresel kıyafetleri ve mayolar gösterildi.

Yaşlı bakımı alanında uzmanlaşmak isteyen ve tıp öğrencisi olan 23 yaşındaki öğrenci Amandine Petit, güzellik kraliçesi seçilmesinin iki sene önce tacı elde edememesinin rövanşı olduğunu söyledi.

Fransa Güzeli 2021 unvanını kazanan Amandine Petit'e güzellik tacını geçen yılın kraliçesi Clemence Botino devretti.

Fransa 2021 Güzeli Amandine Petit oldu ViDEO

JÜRİNİN HEPSİ ESKİ GÜZELLERDEN OLUŞTU

Sıkı güvenlik tedbirlerinin uygulandığı yarışmanın finali, ekranları karşısındaki 10 milyon seyirci tarafından izlendi.

29 güzelin katıldığı yarışmada jürinin hepsi, Fransa’daki güzellik yarışmalarının 100’üncü yılını kutlamak için eski güzellik kraliçelerinden oluşturuldu.