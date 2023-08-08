Mitch McConnell, konuşması sırasında 'emekli ol' protestosuyla karşılaştı Amerikalı siyasetçi McConnell, boşluğa bakarak ülke gündemine oturduğu anlardan sonra tepkilere maruz kaldı.

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ensonhaber.com

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, son günlerdeki hareketleriyle konuşuluyor.

McConnell, Kongre'deki basın toplantısında konuşurken bir süre sessizliğe bürünmüş ve yanında bulunanları paniğe sevk etmişti.

Boşluğa baktıktan sonra 'emekli ol' protestosu

20 saniye boyunca bir şey söylemeden boşluğa bakan McConnell, son konuşmasında istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Kentucky'de bir etkinlik kapsamında toplanan kalabalığa hitap eden Amerikalı siyasetçi "Emekli ol" protestosuyla karşılaştı.

McConnell yuhalamalar arasında, "Dürüst olacağım, Cumhuriyetçilerin bugünlerde iyi görünmesi zor değil." dedi.

Tepkilere aldırmadı

Cumhuriyetçi isim, protestoları görmezden gelmeye çalıştı. Konuşması sırasında arkasında oturan Demokrat Vali Andy Beshear'ı koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle eleştirdi.

McConnell'e yöneltilen diğer tepkiler sırasında "Utanmalısın" şeklinde ifadeler de kullanıldı.

"Ben iyiyim"

Emekli olması için yapılan çağrılar, 81 yaşındaki McConnell'ın bir basın toplantısının ortasında donup kaldığı olaydan sonra geldi.

Birkaç dakika sonra geri dönüp muhabirlerin sorularını yanıtlamadan önce yanındaki milletvekilleri tarafından yönlendirilmişti. Ne olduğu sorulduğunda ise "Ben iyiyim" yanıtını vermişti.

Daha sonra yapılan açıklamada ise Mitch McConnell'ın başının döndüğü belirtilmişti.