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    MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi

    Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda teröristler hedef alındı.
    • AA
    • 30.06.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 12:07
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    MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi

    Terörü ülke gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

    Bu kapsamda son operasyon, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlendi.

    İKİ TERÖRİST ETKİSİZ

    Süleymaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.

    MİT in Irak ın kuzeyindeki operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi #1

    MİT in Irak ın kuzeyindeki operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi #2

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