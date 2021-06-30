MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi

Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda teröristler hedef alındı.

Terörü ülke gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye, yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda son operasyon, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlendi.

İKİ TERÖRİST ETKİSİZ

Süleymaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.