MİT'in Sincar operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

'Seyit' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği nokta atışı operasyonun detayları paylaşıldı. Operasyonda, hareket halinde vurulan araç kullanılamaz hale geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uzun süredir takip ettiği terör örgütü PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirdi.

Operasyon, geçtiğimiz günlerde, PKK/KCK’nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlendi.

HAREKET HALİNDEKİ ARACA NOKTA ATIŞI

Sözde üst düzey bazı PKK mensupları ile Sincar’da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Hasan'ın içinde bulunduğu hareket halindeki araç vuruldu.

Aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

MİT YAKIN TAKİBE ALDI

Sincar halkı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen gruplarla iş birliği yaptığı ve Yezidiler üzerinde baskı kurulmasına aracılık ettiği belirlenen Hasan'ın, MİT'in yakın takibinde olduğu belirtildi.

TERÖRİSTİN KİRLİ PLANLARI

Hasan'ın, örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK’ya katılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.

Hasan'ın PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu ve Irak tarafından bölücü faaliyetlerinden dolayı arandığı belirlendi.