Moda anlayışında bir başka boyut! Tuz tanesi büyüklüğündeki çanta 63 bin dolara satıldı New York'taki sanat kolektifinin eseri olan iğne deliğinden geçebilecek boyuttaki çantanın 63 bin dolara satışı gerçekleşti.

ensonhaber.com

Moda trendleri her geçen gün ilginç bir şekle evriliyor.

Moda anlayışı, alışılmışın dışındaki formuyla ve daha çok fiyatı ile ilgi çekmeye devam ediyor.

Konuya oldukça sıra dışı bir örnek New York'taki sanat kolektifinden geldi.

Bu kez, insan gözünün görmekte güçlük çekeceği minik bir çanta tasarlandı.

Flüoresan sarımsı yeşil çanta, popüler bir markanın tasarımına da dayanıyor.

İğne deliğinden geçebilecek boyutta

Brooklyn merkezli MSCHF grubu, minik eserine "Mikroskopik El Çantası" adını takarak, çantanın bir iğne deliğinden geçebilecek kadar dar ve bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğunu iddia etti.

Çanta, 657'ye 222,700 mikron boyutlarından bile küçük.

Çanta, mikro ölçekli plastik parçaları 3B yazdırmak için kullanılan bir üretim teknolojisi olan iki fotonlu polimerizasyon kullanılarak yapıldı.

Mikroskopla satıldı

Çantanın görülebileceği dijital ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte satıldı.

Satışa, Amerikalı müzisyen, plak yapımcısı ve tasarımcı Pharrell Williams tarafından kurulan çevrimiçi bir müzayede evi olan Joopiter ev sahipliği yaptı.