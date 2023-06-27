Moda ikonu Prenses Diana'nın 40 yıllık kazağı satışa çıkıyor Lady Diana’nın yıllar önce giyindiği ikonik kazağı, en az 80 bin dolardan açık artırmaya çıkarılacak.

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Prenses Diana mutsuz evliliği, acı ölümü ve güzelliği ile hafızalarda yer ediniyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin adeta en sevilen isimlerinden biri olan Diana, herkesin kalbinde adeta taht kurdu.

Yaptığı yardım çalışmaları, herkese karşı olan samimi tavırları ve güzelliği ile adını tarihi yazdırdı.

1997 yılında gazetecilerden kaçmak isterken geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybetti.

Vefatıyla tüm dünyayı yasa boğan Prenses, ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kazağı satışa çıkıyor

Moda ikonu olarak bilinen Prenses Diana’nın 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3’üncü Charles ile birlikte gittiği polo maçında giydiği kazak açık artırmayla satışa sunulacak.

40 yıl öncesine ait olan kara koyun olarak bilinen ikonik kazağın Sotheby's Müzayede Evi’nde 31 Ağustos’ta yapılacak açık artırmada 50 bin ile 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana’nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana’ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.