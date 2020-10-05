Modacı Kenzo Takada koronavirüse yenik düştü

81 yaşında hayatını kaybeden Takada’nın ölümü, moda dünyasını yasa boğdu.

İlk defilesini 1970 yılında yapan Kenzo Takada, Fransa'da koronavirüs tedavisi görüyordu.

Kenzo'nun vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, “Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde vefat etti.” denildi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ İLE DEFİLE İZLEMİŞTİ

Ünlü modacı, geçen yıl tatil için Bodrum'a gelmişti. Daha önce İstanbul'a da gelen Takada ile Dilan Çiçek Deniz birlikte defile izlemişti.