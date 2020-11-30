Moderna'nın koronavirüs aşısı, yüzde 94,1 etkinlik gösterdi

ABD merkezli şirket, aşı adayına ilişkin son verileri duyurdu. FDA'ya acil kullanım izni için başvuru yapıldı.

Koronavirüs aşısı çalışmalarını sürdüren biyoteknoloji şirketlerinden ABD merkezli Moderna, aşı adayının son test sonuçlarını açıkladı.

Aşının yaygın kullanımının önerilebilmesi için ülkedeki Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuracak olan şirket, iki farklı sonuç paylaştı.

YÜZDE 94,1 KORUMA

Klinik çalışmalara göre, aşının insanları koronavirüse karşı korumada yüzde 94,1 oranında etkili olduğu ortaya çıktı.

CİDDİ VAKALARDA ORAN YÜZDE 100'E ÇIKTI

New York Times'ın aktardığına göre, yeni veriler ayrıca aşının koronavirüs kaynaklı ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğunu gösterdi.

ACİL KULLANIM İÇİN BAŞVURU

Gıda ve İlaç İdaresi'nin, Moderna'nın mRNA aşısı için 30 bin kişi üzerindeki deneme verilerine bakarak acil kullanım izni için yeterince güvenli ve etkili olup olmadığına karar vereceği kaydedildi.

İLK AŞILAMALAR 21 ARALIK'TA

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Stephane Bancel, sürecin sorunsuz gitmesi ve onayın verilmesi halinde ilk aşılamaların 21 Aralık'ta yapılabileceğini söyledi.

Bancel, aralık ayı sonuna kadar 20 milyon doz üretme yolunda ilerlediklerini, 2021'de 500 milyon ila 1 milyar doz üreteceklerini bildirdi.

BİR AY ARAYLA İKİ DOZ

Söz konusu aşı için her kişiye bir ay arayla iki doz uygulanacağı, dolayısıyla 20 milyon dozun 10 milyon kişi için yeterli olacağı ifade edildi.

Moderna, ABD merkezli Pfizer ve Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'in ardından acil kullanım izni için başvuran ikinci aşı üreticisi konumunda bulunuyor. Pfizer ve BioNTech, 20 Kasım'da başvuru yapmıştı.

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