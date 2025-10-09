Modi, Trump ve Netanyahu ile telefonda Gazze'yi görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ve Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

"VARILAN ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Modi, Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması dolayısıyla Trump'ı tebrik ettiğini belirtti.

Trump ile görüşmesinde, ticaret müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdiğini aktaran Modi, ABD Başkanı ile gelecek haftalarda yakın temasta kalma konusunda anlaştıkları bilgisini verdi.

Diğer paylaşımında ise, Netanyahu ile görüşmesinde de ateşkes anlaşmasını ele aldıklarını belirten Modi, "Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze halkına insani yardımın artırılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

GAZZE’DE ATEŞKES PLANININ İLK AŞAMASI ONAYLANDI

Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.