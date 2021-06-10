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    Moğolistan'ın yeni cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh

    İktidardaki Moğol Halk Partisinin Genel Başkanı ve ülkenin eski Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, son seçimle Moğolistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu.
    • AA
    • 10.06.2021 - 04:02
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    Moğolistan'ın yeni cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh

    Moğolistan Seçim Kurulunun açıkladığı, kesin olmayan sonuçlara göre Khurelsukh, yaklaşık 1 milyon 75 bin seçmenin oy kullandığı seçimde, 820 binden fazla oy aldı.

    Oy sayımını diğer iki adaydan açık farkla önde götüren 52 yaşındaki Khurelsukh, bu sonuçla zaferini ilan etti.

    "ÜLKEM İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

    Khurelsukh, yaptığı açıklamada, "İnsanlar bana güvenini gösterdi, ben de Moğolistan için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

    Moğolistan ın yeni cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh #1

    Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için ocak ayında başbakanlık görevinden istifa eden Khurelsukh, seçimde muhalefetteki Demokrat Partinin eski Genel Başkanı Sodnomzunduin Erdene ve eski milletvekili Dangaasurengiin Enkhbat'a karşı yarıştı.

    YENİDEN SEÇİLMEDEN 6 YIL GÖREV YAPACAK

    Moğolistan'da 2019'da yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının yeniden seçilme hakkı olmaksızın 6 yıl görev yapmasına karar verilmişti.

    Moğolistan ın yeni cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh #2

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