Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'i ısırdı Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in parmağını ısırdı.

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ensonhaber.com

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, dün Moldova'yı ziyaret etti.

İki lider başkanlık konutunun avlusunda dolaşırken Bellen, Sandu'nun köpeğini gördü.

Köpeği sevmek isteyen Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, o esnada elinden ısırıldı.

Köpek, Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı

Görevliler ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'nun araya girmesiyle Bellen elini kurtardı.

Sandu, daha sonra Van der Bellen’den özür diledi ve köpeğinin insanlardan korktuğu için ısırdığını söyledi.

Bir sonraki toplantıya bandajla çıktı

Van der Bellen, Moldova Parlamento Başkanı ile yaptığı bir sonraki toplantıya eli bandajlı olarak katıldı.

O anlar kameralara böyle yansıdı.