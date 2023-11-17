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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, dün Moldova'yı ziyaret etti.
İki lider başkanlık konutunun avlusunda dolaşırken Bellen, Sandu'nun köpeğini gördü.
Köpeği sevmek isteyen Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, o esnada elinden ısırıldı.
Köpek, Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
Görevliler ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'nun araya girmesiyle Bellen elini kurtardı.
Sandu, daha sonra Van der Bellen’den özür diledi ve köpeğinin insanlardan korktuğu için ısırdığını söyledi.
Bir sonraki toplantıya bandajla çıktı
Van der Bellen, Moldova Parlamento Başkanı ile yaptığı bir sonraki toplantıya eli bandajlı olarak katıldı.
O anlar kameralara böyle yansıdı.
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