Moldova'da sosyal medya fenomeni annesini bıçaklayarak öldürdü

Annesinin iç organlarını parçalayan fenomenin uyuşturucu kullandığı, tedavi görmesi için direten annesini bu yüzden bıçakladığı öne sürüldü.

Moldova’nın Komrat şehrinde 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anna Leikovic, 40 yaşındaki annesi Praskovya Leikovic’i öldürdü.

Yerel medyaya polis raporlarından yansıyan bilgilere göre anne ve kızın arasında uyuşturucu yüzünden tartışma çıktı.

BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

Öfkeyle mutfak bıçağını alan Anna, annesini birçok yerinden bıçakladı.

İÇ ORGANLARINI ÇIKARDI

Praskovya Leikovic kanlar içinde yerde kalırken, genç fenomenin annesinin iç organlarını çıkardığı öğrenildi.

İşkenceye de uğrayan Praskovya hayatını kaybetti.

Soğukkanlı katil Anna bununla da kalmayıp, annesinin cesedini evde bırakıp sevgilisiyle buluşmaya gitti.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI TIP ÖĞRENCİSİ

Öte yandan tıp öğrencisi olduğu belirtilen Anna’nın uyuşturucu kullandığı ve annesinin tedavi için Almanya’da çalıştığı öne sürüldü.

Anna’nın amcası Vladimir, rehabilitasyon iddialarını reddederken, “Praskovya kızını çok severdi. Elinden geldiğince onunla zaman geçirirdi. Polis, Anna’nın ana şüpheli olduğunu bana iki saatte söyleyebildi. Bunu hayal edemiyorum.” dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis sözcüsü Lyubov Yanak, ana şüphelinin Anna olduğunu doğrularken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.