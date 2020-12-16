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    Moldova'da sosyal medya fenomeni annesini bıçaklayarak öldürdü

    Annesinin iç organlarını parçalayan fenomenin uyuşturucu kullandığı, tedavi görmesi için direten annesini bu yüzden bıçakladığı öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 10:00
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    Moldova'da sosyal medya fenomeni annesini bıçaklayarak öldürdü

    Moldova’nın Komrat şehrinde 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anna Leikovic, 40 yaşındaki annesi Praskovya Leikovic’i öldürdü.

    Yerel medyaya polis raporlarından yansıyan bilgilere göre anne ve kızın arasında uyuşturucu yüzünden tartışma çıktı.

    BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

    Öfkeyle mutfak bıçağını alan Anna, annesini birçok yerinden bıçakladı.

    Moldova da sosyal medya fenomeni annesini bıçaklayarak öldürdü #1

    İÇ ORGANLARINI ÇIKARDI

    Praskovya Leikovic kanlar içinde yerde kalırken, genç fenomenin annesinin iç organlarını çıkardığı öğrenildi.

    İşkenceye de uğrayan Praskovya hayatını kaybetti.

    Soğukkanlı katil Anna bununla da kalmayıp, annesinin cesedini evde bırakıp sevgilisiyle buluşmaya gitti.

    Moldova da sosyal medya fenomeni annesini bıçaklayarak öldürdü #2

    UYUŞTURUCU BAĞIMLISI TIP ÖĞRENCİSİ

    Öte yandan tıp öğrencisi olduğu belirtilen Anna’nın uyuşturucu kullandığı ve annesinin tedavi için Almanya’da çalıştığı öne sürüldü.

    Anna’nın amcası Vladimir, rehabilitasyon iddialarını reddederken, “Praskovya kızını çok severdi. Elinden geldiğince onunla zaman geçirirdi. Polis, Anna’nın ana şüpheli olduğunu bana iki saatte söyleyebildi. Bunu hayal edemiyorum.” dedi.

    Moldova da sosyal medya fenomeni annesini bıçaklayarak öldürdü #3

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Polis sözcüsü Lyubov Yanak, ana şüphelinin Anna olduğunu doğrularken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

    Moldova da sosyal medya fenomeni annesini bıçaklayarak öldürdü #4

    Moldova da sosyal medya fenomeni annesini bıçaklayarak öldürdü #5

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