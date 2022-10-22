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    Moody's İngiltere'nin kredini notunu negatife çevirdi

    İngiltere'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çeviren Moody's, bunun zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığını bildirdi.
    • 22.10.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 09:22
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    Moody's İngiltere'nin kredini notunu negatife çevirdi

    İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının yankıları sürerken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

    "Durağan"dan "negatif"e

    Kuruluş, İngiltere'nin yerel para birimi ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

    İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) not görünümünün de "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilirken, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı.

    ‘Gelecek yıllarda yavaşlamaya devam edecek’

    Yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin İngiltere'nin zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi.

    Bu yılın başından bu yana ülke ekonomisinin büyümesinin yavaşladığına işaret edilen açıklamada, ekonominin gelecek çeyreklerde yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

    Moody's, ekonomik görünümün yüksek enflasyon, zayıf dış talep ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle kötüleştiğini, tüketim, yatırım ve ekonomik faaliyeti baskıladığını aktardı.

    ‘Harcanabilir gelir gelecek yıl önemli ölçüde düşecek’

    BoE'nin kalıcı enflasyon riskine karşı orta vadede para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, daha sıkı para politikasının da ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi.

    Açıklamada, ülkede harcanabilir gelirin gelecek yıl önemli ölçüde düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

    Enflasyon yüzde 11’e ulaşacak

    İngiltere ekonomisinin 2023-2024 yıllarında ortalama yüzde 0,3 büyüyeceğinin ve 2026'ya kadar yüzde 1,5'lik potansiyel seviyesine dönmeyeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ülkede enflasyonun ise gelecek 6 ay içinde yüzde 11'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.


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