Güney Amerika'ya özgü bir hayvan olan alpaka ile metroda yolculuk yapan Moskovalılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, metro ile yolculuk yapanlar ilginç anlara tanıklık etti.

Metro treninde Güney Amerika’ya özgü bir hayvan olan alpaka görüldü.

Dün bir alpaka ile metroda yolculuk yapan Moskovalılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Alpakanın istasyondaki ve trenin içindeki görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

YASAĞA RAĞMEN İZİN VERİLDİ

Moskova Ulaşım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kurallara aykırı olmasına rağmen bir metro görevlisi hayvan için üzüldüğü için sahipleri ile birlikte metroya girmesine izin verdi.

Moskova'da alpaka, metroya bindi VİDEO



HAYVANIN KORKABİLECEĞİ AÇIKLANDI

Yönetmeliğe göre bu büyüklükte bir hayvanın trenlere girmesinin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, "Biz de hayvanları seviyoruz, ancak bu tür hayvanlar hiçbir durumda metroda taşınmamalı. Bir şeyler ters gitmiş olsaydı, alpaka sadece kendine değil diğer yolculara da zarar verebilir veya trenlerin hareketini durdurabilirdi." ifadeleri kullanıldı ve hayvanın korkabileceği belirtildi.