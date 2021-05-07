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    Moskova'da askeri geçit töreninin provası

    Moskova'da askeri geçit töreninin provası

    9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin provası objektiflere yansıdı.
    • AA
    • 07.05.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 13:21
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    Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.

    Başkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.

    KIZIL MEYDAN'DA TÖREN

    Tarihi Kızıl Meydan'da askeri birlikler törene katıldı.

    İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, her yıl Rusya'da büyük etkinliklerle kutlanıyor.

    Moskova da askeri geçit töreninin provası #1

    Moskova da askeri geçit töreninin provası #2

    Moskova da askeri geçit töreninin provası #3

    Moskova da askeri geçit töreninin provası #4

    Moskova da askeri geçit töreninin provası #5

    Moskova da askeri geçit töreninin provası #6

    Moskova da askeri geçit töreninin provası #7

    Moskova da askeri geçit töreninin provası #8

    Moskova da askeri geçit töreninin provası #9

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