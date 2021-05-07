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Moskova'da askeri geçit töreninin provası
9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin provası objektiflere yansıdı.
- AA
- 07.05.2021 - 10:13
- Güncelleme : 07.05.2021 - 13:21
Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.
Başkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.
KIZIL MEYDAN'DA TÖREN
Tarihi Kızıl Meydan'da askeri birlikler törene katıldı.
İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, her yıl Rusya'da büyük etkinliklerle kutlanıyor.