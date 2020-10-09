Moskova'da Azerbaycan - Ermenistan görüşmesi

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları, Rusya'da bir araya geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları arasındaki görüşme başladı.

Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan hazır bulundu.

RUSYA'DA DAĞLIK KARABAĞ GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki gerginlik üzerine iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'ya davet etmişti.

Konuyla ilgili bazı kaynaklara göre, sahada büyük kayıplar veren Erivan, bu durumu hafifletmek için masada oyalama taktiğine başvurmaya çalışabilir.

"ERMENİSTAN SAHTEKARLIK EDERSE..."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hadrut ve bazı köylerin işgalden kurtarılmasının ardından halka seslendi.

Moskova'daki görüşmelerin birçok gelişmeye ışık tutacağını belirten Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz ki sulh yoluyla alalım. Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ı barışa mecbur etmektedir." diyek konuştu.